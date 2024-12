Instagram Recap Reel: Wie erstelle ich den Jahresrückblick 2024?

Der mittlerweile legendäre musikalische Jahresrückblick auf Spotify , besser bekannt als "Spotify Wrapped" , ist seit 2016 fester Bestandteil in den sozialen Netzwerken.

Auch auf Instagram wollen User ihre schönsten Momente der letzten zwölf Monate in Videoform Revue passieren lassen. Hierfür lieferte die App in den letzten Jahren eine Funktion, mit der sich bei den Reels ganz einfach ein Recap erstellen ließ. Wie funktioniert der Jahresrückblick?

In der Regel taucht das Recap-Tool im Laufe des Dezembers automatisch bei den Usern in den Reel-Vorlagen auf. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung lässt sich der Jahresrückblick ganz einfach erstellen:

Bei der Gestaltung des Jahresrückblicks sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sowohl Reihenfolge, Länge als auch Wiedergabegeschwindigkeit der Videos lassen sich anpassen. Den Video-Zusammenschnitt kann man mit seiner Lieblingsmusik, Text-Overlays und weiteren Effekten noch individualisieren. Et voilà, fertig ist der Jahresrückblick in Videoformat, der in Erinnerungen schwelgen lässt.