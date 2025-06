Unwetter in Kroatien: Kreuzfahrtschiff fast an Land getrieben

Verheerende Unwetter in Kroatien suchten die Gegend rund um Rovinj zuletzt Mitte Juni heim und zogen weiter in Richtung Zadar. Entlang der Küste von Istrien , Kvarner und Dalmatien wurden laut lokalen Medien orkanartige Böen mit bis zu 190 km/h gemessen, die eine Spur der Verwüstung hinterließen. Um die 180 Notrufe gingen innerhalb kürzester Zeit bei den Behörden ein.

Umgestürzte Motorräder, Bäume, die auf Autos krachen, meterhohe Wellen, die am Ufer brechen, und Schiffe, die wie Spielzeuge zwischen in den tobenden Wassermassen treiben: In den sozialen Medien kursieren zahlreiche private Videoaufnahmen von Anwohnern und Reisenden, die das Ausmaß der Unwetter zeigen.