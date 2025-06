Die Tage werden heißer, die Urlaubszeit beginnt - auch in Kroatien. Doch am Montagnachmittag war von Urlaubs-Feeling an der Westküste Istriens keine Spur: Heftige Unwetter suchten die Gegend rund um Rovinj heim und zogen danach in den Südosten Richtung Zadar weiter.