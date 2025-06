Riesenschlange in Naturpool in Indien gesichtet.

Am 14. Juni 2025 verwandelte sich ein entspanntes Sommervergnügen am Kempty Falls, einem beliebten Naturwasserfall in Indien, kurzerhand in Chaos. Eine Schlange, offenbar eine Kobra, glitt laut Aufnahmen durch das Wasser und steuerte direkt auf die Badegäste zu.

Das Video wurde von mehreren Nachrichtenplattformen, darunter CBS, aufgegriffen und kursiert derzeit auf TikTok und Instagram. Es wurde mehr als 800.000 Mal gesehen und zeigt Menschen, die laut schreien und panisch aus dem Naturpool fliehen. Der Kempty-Wasserfall liegt circa 13 Kilometer südlich von der indischen Stadt Mussoorie auf etwa 1.364 Metern Höhe und ist umgeben von zahlreichen Bergzügen.

Sommertourismus am Höhepunkt Derzeit ist der Sommertourismus rund um die Region voll im Gange. Die Monate März bis Juni gelten als klassische Peak Season in Mussoorie. In dieser Zeit ist das Wetter angenehm kühl. Mit rund einer Million Besuchern jährlich gehört der Wasserfall zu den verkehrsreichsten Zielen in der Region. Zu den Attraktionen zählen nicht nur das Schwimmen, sondern auch Bootsfahrten, Souvenir- und Imbissstände.

Lokale Medien berichten von Kobra Mehrere Medien berichten, dass es sich bei der Schlange um eine Indische Kobra gehandelt haben könnte. "In dem Clip erkennt man deutlich eine Kobra", schreibt etwa die Hindustan Times. Die Indische Kobra gehört zu den vier am weitesten verbreiteten giftigen Schlangen in Uttarakhand, neben ihr sind auch Krait, Russell-Viper und Königskobra anzutreffen. Bisse können unbehandelt lebensbedrohlich sein.

Sicherheitsdebatte nach dem Vorfall Der Zwischenfall hat auf Social Media bereits eine rege Debatte rund um Sicherheitsvorschriften ausgelöst. Experten warnen, dass zunehmender Tourismus in Naturräumen wie der betroffenen Region Uttarakhand zwangsläufig zu Begegnungen mit Wildtieren wie Schlangen oder sogar Kobras führt. In dicht besiedelten oder überlaufenen Badezonen wird das Risiko unvorhergesehener Begegnungen mit der Tierwelt daher höher.

Nach Vorfällen wie diesem wächst der Druck auf die Behörden, Maßnahmen zu ergreifen. So werden auf Social Media etwa regelmäßige Patrouillen, Absperrungen sensibler Bereiche und Warnschilder gefordert, um die Sicherheit von Menschen und Tieren gleichermaßen zu gewährleisten.