Was als friedlicher Tag am Strand begann, endete in einem Albtraum: Die neunjährige Leah Lendel war am Mittwoch mit ihrer Familie zu einem Schnorchel-Ausflug an die Küste von Boca Grande, Florida, aufgebrochen, als sie plötzlich von einem Hai attackiert wurde.

Mutter nur wenige Meter entfernt Der Raubfisch biss Leah in die rechte Hand und riss sie fast vollständig am Handgelenk ab, wie die Familie gegenüber Gulf Coast News berichtete. Ihre Mutter befand sich zu dem Zeitpunkt nur etwa einen Meter entfernt und plantschte mit den beiden Geschwistern im Wasser. Als sie das Blut aus der Wunde strömen sah, schrie sie panisch nach Hilfe, erzählt die dreifache Mutter.

Vater schleppte Tochter an den Strand Leahs Vater, der sich zu dem Zeitpunkt des Unglücks weiter draußen im Wasser befand, eilte sofort herbei, brachte seine Tochter an Land, wo Passanten halfen, ihre Hand notdürftig mit einem Druckverband zu versorgen. "Sie lief blutend umher, die Hand war komplett offen. Ein Kollege legte ihr sofort ein Handtuch um, um die Blutung zu stoppen. Ich rief den Notruf an", schilderte der Vater gegenüber ABC News.

Not-OP verhinderte das Schlimmste Ein Rettungshubschrauber brachte das schwerverletzte Mädchen in ein Krankenhaus in Tampa. Dort unterzog sie sich einer sechs Stunden langen Notoperation. Die Ärzte konnten Leahs Hand retten. Laut Ärzten grenzte dies wegen der Schwere der Verletzungen an ein medizinisches Wunder. Ihr Onkel Max Derinskiy erklärte gegenüber NBC News, dass die Neunjährige längere Zeit im Krankenhaus bleiben werde. Eine lange Phase intensiver Physiotherapie sei notwendig, um ihre Hand wieder funktionsfähig zu machen.

Bullenhai wegen Paarungszeit aktiv Experten vermuten, dass es sich bei dem angreifenden Tier um einen Bullenhai handelte. Der Angriff ereignete sich mitten in der Paarungszeit der Haie, in der sie häufig seichtes Gewässer in Küstennähe aufsuchen. Zudem ist Tarpon-Saison - diese silbrig glänzender Meeresfische ziehen viele Raubfische an, was das Risiko von Haiattacken erhöht, erklärte Naturforscher Rob HowellBull gegenüber WINK News.