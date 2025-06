Urlaubszeit: Wo Haie auf- und abtauchen

Die Aufregung in Triest Mitte Mai war groß: Ein Blauhai-Weibchen tauchte am Ufer der italienischen Hafenstadt zum Greifen nah zwei Stunden lang auf und ab. Üblicherweise lassen sich die Kosmopoliten, die ihre lebend geborenen Jungen oft an der Oberen Adria aufziehen, an der Küste nicht blicken. Sie zählen zu den häufigsten Hochseehai-Arten überhaupt – mit einer Vorliebe für Hering, Makrele, Sardine und Thunfisch.

Knapp 50 Hai-Arten schwimmen im Mittelmeer

Hai-Sichtungen stehen im Mittelmeer nicht auf der Tagesordnung. Dabei schwimmen hier knapp 50 der mehr als 530 bekannten Arten. Tendenz steigend, denn der Klimawandel zieht auch wärme liebende Knorpelfische, darunter den Tigerhai, an. Der Weiße Hai ist längst da. Gemeinsam mit Bullenhaien, die vor allem in tropischen Meeren, aber auch in Flüssen heimisch sind, stellen sie die „Big Three“.