An einem beliebten Strand auf Long Island kam es zu einem erneuten Haiangriff. Eine junge Frau erlitt Bisswunden am Bein.

Hai-Alarm in New York: Frau (20) von Sandtigerhai angegriffen

Am Mittwochnachmittag, dem 25. Juni, kam es an einem beliebten Strand auf Long Island im US-Bundesstaat New York zu einem erneuten Haiangriff: Eine 20-jährige Frau wurde beim Schwimmen von einem jungen Sandtigerhai gebissen.

Was ist passiert? Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag am Strandabschnitts des beliebten Jones Beach State Parks, wie die New Yorker Behörde mitteilte. Die junge Frau befand sich in etwa hüfttiefem Wasser, als sie plötzlich von Schmerzen am Bein überwältigt wurde.

Bisswunden am linken Bein Die Schwimmerin erlitt leichte Bisswunden am linken Fuß und Bein, was darauf hindeutete, dass es sich um ein Jungtier gehandelt hatte. Sie wurde umgehend in das Nassau County University Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen waren laut Behörden nicht lebensbedrohlich.

Sofortmaßnahmen am Strand Unmittelbar nach dem Vorfall wurde der betroffene Strandabschnitt gesperrt. Die Behörden durchkämmten die Umgebung mit Drohnen, Rettungsbooten und Jetskis, um mögliche weitere Haie ausfindig zu machen – jedoch ohne Erfolg. Am 26. Juni wurde das Badeverbot wieder aufgehoben und der Strand für Besucher freigegeben.

Ermittlungen zur Haiart Experten des New York State Department of Environmental Conservation untersuchten den Vorfall in Zusammenarbeit mit Augenzeugen und anhand von Fotos der Verletzungen. Auch wenn kein Tier direkt gesichtet wurde, kamen die Fachleute zu dem Schluss, dass es sich um einen jungen Sandtigerhai, auch "Grey Nurse Shark" oder "Ragged Tooth Shark" genannt, handelte.

Sind Santigerhaie gefährlich? Sandtigerhaie haben mit ihren spitzen, hervortretenden Zähnen ein furchteinflößendes Aussehen, sind im Normalfall jedoch ruhige und eher träge Tiere. Angriffe auf Menschen sind extrem selten und passieren meist aus Versehen, z. B. bei schlechter Sicht oder beim Kontakt mit Jungtieren. Aufgrund von Überfischung und Habitatverlust gelten Sandtigerhaie vielerorts als gefährdet.