Nur wenige Tage nach einem Haiangriff in Florida kam es nun auf einer Ferieninsel in North Carolina zu einer Attacke.

Ein weiterer Haiangriff erschüttert die USA: Eine Zwölfjährige wird vor der Küste von South Carolina attackiert und verletzt – nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall in Florida.

Am Dienstag, dem 17. Juni, kam es zu einem Haiangriff vor der beliebten Ferieninsel Hilton Head Island im US-Bundesstaat South Carolina. Wie die örtlichen Rettungskräfte mitteilten, erlitt ein zwölfjähriges Mädchen schwere Verletzungen am rechten Bein. Medienanfragen blieben zunächst unbeantwortet, nun liegt dem Sender WJCL das Notrufprotokoll vor.

Erste Hilfe und dramatischer Notruf Aus diesem geht hervor, dass das Mädchen zwar bei Bewusstsein war, jedoch "bereits eine erhebliche Menge Blut verloren" hatte. Die Wunde befand sich laut den Ersthelfern direkt unterhalb der Kniescheibe. Die 12-Jährige wurde laut Zeugen beim Schwimmen angegriffen und danach an den Strand verfrachtet, wo die Verletzungen vor Ort von den Rettungskräften der "Shore Beach Services" und der Feuerwehr erstversorgt wurden.

"Ernste Verletzungen" Anschließend wurde das Mädchen per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Savannah, Georgia, rund 65 Kilometer entfernt, geflogen. Laut Angaben der Behörden seien die Verletzungen zwar ernst, aber nicht lebensbedrohlich. Der Name des Opfers wurde bislang nicht veröffentlicht.

Zweiter Haiangriff innerhalb weniger Tage Besonders besorgniserregend: Der Vorfall ereignete sich weniger als eine Woche nach einem ähnlichen Haiangriff an der Küste Floridas. Dort wurde die Neunjährige Leah Lendel am 11. Juni beim Schnorcheln mit ihrer Familie in Boca Grande attackiert.