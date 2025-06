An diesem Strand wird man am ehesten von einem Hai angegriffen (Symbolbild).

Hai-Angriff: An diesem Strand wird man am ehesten attackiert

In den Sommermonaten steigt die Wahrscheinlichkeit, den Meeresraubtieren zu begegnen oder sogar von ihnen attackiert zu werden. Die wärmeren Wassertemperaturen und die hohe Fischdichte in Küstennähe schaffen ideale Bedingungen, um Haie in seichtere Gewässer zu locken. Weltweit gibt es einen besonders beliebten Strand, an dem in den vergangenen Jahren auffällig viele Hai-Angriffe registriert wurden.

Strand mit den meisten Hai-Angriffen Laut dem International Shark Attack File (ISAF), welches von der Universität in Florida herausgegeben wird, wurden in Volusia County, ein County im US-Bundesstaat Florida, die meisten Hai-Angriffe weltweit verzeichnet. Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es dort über 350 unprovozierte Hai-Attacken.

Besonders risikoreich ist der New Smyrna Beach, der bei Badegästen und Surfern wegen seines weißen Sandstrands und der idealen Wasserbedingungen sehr beliebt ist. Die meisten Hai-Angriffe ereignen sich an der Küste dieses Strandabschnitts. Aufgrund der hohen Anzahl an Hai-Begegnungen wird der paradiesische Strand auch als "Shark Bite Capital of the World" ("Welthauptstadt der Haifischbisse") bezeichnet.

In den Gewässern von New Smyrna Beach halten sich zahlreiche Haifisch-Arten auf, die meisten Attacken werden von Bullenhaien

Schwarzspitzen-Riffhaie

Hammerhaien

sowie Sandbankhaien verursacht. In der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr sowie in den frühen Abendstunden ereignen sich in Florida statistisch die meisten Angriffe.