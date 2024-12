Jersey Shore: Schwere Vorwürfe gegen Vinny Guadagnino

Vinny Guadagnino wurde 2009 zum Reality-TV-Star als er in der MTV-Show "Jersey Shore" zu sehen war. In der Show wurden insgesamt acht Personen bei regelmäßigen Clubnächten und Eskapaden begleitet.

TikTokerin spricht von sexuellem Missbrauch

Ava Louise erzählt in einem Video davon, dass sie sich 2018 mit dem "Jersey Shore"-Star in seinem Haus in Staten Island getroffen hätte. In dem Video fügt sie auch einen Screenshot von einem Face-Time-Call mit Guadagnino ein. Louise war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und besuchte die Universität, der Influencer war 32 Jahre alt.