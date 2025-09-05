Seit März war der Brite James "Jemsie" Nunan (34) gemeinsam mit seinem Jack-Russell-Terrier Thumbelina auf Weltumsegelung. Als seine Mutter mehrere Tage nichts mehr von ihm hörte, meldete sie ihn am 22. August als vermisst. Drei Tage später wurde seine Yacht etwa 80 Kilometer vor der Südküste Gran Canarias entdeckt – führerlos auf dem offenen Meer treibend. Von dem 34-Jährigen fehlt seither jede Spur, seine Hündin hingegen wurde unversehrt an Bord gefunden. Sein mysteriöses Verschwinden gibt Rätsel auf.

Nacht des Verschwindens Einem Bericht der BBC zufolge wurde der 34-Jährige zuletzt am 18. August gesehen.

Am Abend soll Nunan sein Boot in der Nähe des Stadtzentrums von Las Palmas festgemacht haben und an Land gegangen sein.

festgemacht haben und an Land gegangen sein. Dort besuchte er zunächst die Bar "Paddy’s Anchor" und blieb bis circa 22 Uhr.

Anschließend, gegen 22:30 Uhr, ging er zu einem nahegelegenen Kebab-Imbiss weiter, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen.

Wie seine Halbschwester Nikita Goddard im Gespräch mit BBC erklärte, wurde ihm dabei sein Rucksack gestohlen. Dennoch blieb der Weltenbummler dort, um zu essen. Als sich Nunan am folgenden Tag nicht wie üblich bei seiner Mutter meldete, wuchs die Sorge in der Familie. "Das war absolut nicht normal. Er war sehr zuverlässig im Kontakt mit meiner Mutter. Wann immer er konnte, hat er sie regelmäßig angerufen", so Goddard.

Pan-Pan-Call abesetzt – was war los? Am 19. August wurde sein Reisepass beim irischen Konsulat auf Gran Canaria offiziell als "verloren oder gestohlen" gemeldet. Außerdem wurde zwischen dem 24. und 25. August ein sogenannter Pan-Pan-Call abgesetzt. Dabei handelt es sich um einen internationale Dringlichkeitsmeldung im Schiffsverkehr. Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn es eine dringende, aber nicht unmittelbar lebensbedrohliche Situation gibt, etwa bei einem Motorschaden oder verletzten Personen an Bord.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nikita Goddard Hier wurde James Nunani am 18. August zuletzt gesehen.