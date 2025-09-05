Griechischer Flughafen: Kinder von Druckwelle ins Meer geschleudert

Ein aktuelles Video dokumentiert den erschreckenden Moment, als Kinder durch die starke Luftströmung eines Flugzeugs am Flughafen von Skiathos (Griechenland) ins Meer geschleudert wurden. Das Brisante: Die Eltern der Kinder waren mit dabei und ermutigten diese, das gefährliche Gelände zu betreten.

Die Szene spielt am Flughafen Alexandros Papadiamantis auf der griechischen Insel Skiathos , wo die Start- und Landebahn extrem nah an einem öffentlichen Strand und einem kleinen Weg liegt. Trotz klar sichtbarer Warnschilder begab sich eine Familie mit mehreren Kindern in die Gefahrenzone, um bei einem Flugzeugstart (auch Jet Blast genannt) möglichst nah dabei zu sein.

Nur kurze Zeit später ist zu sehen, wie ein Ryanair-Flugzeug zur Startvorbereitung das Triebwerk aktiviert. Der dadurch freigesetzte Blast schleudert Gepäckstücke und Personen ins Meer. Besonders dramatisch: Mehrere Kinder verlieren die Kontrolle und werden ins Wasser gedrückt. Glücklicherweise tauchen diese unversehrt wenig später wieder auf. Niemand wurde verletzt.

Der Flughafen von Skiathos ist berüchtigt für seine kurzen Pisten und die riskante Ansammlung von Touristen vor Start- und Landemanöver . Jährlich werden zahlreiche Szenen wie diese gemeldet – von Koffern, die ins Wasser geweht werden, bis zu Menschen, die um ihr Gleichgewicht kämpfen. In mehreren Fällen endete – wie ein lokales Medium berichtet – das Spektakel für Schaulustige dramatisch:

Jet-Blast-Hotspots rund um den Globus

1. Maho Beach, Sint Maarten, Karibik

Der legendärste Jet-Blast-Ort befindet sich direkt neben der Startbahn des Princess Juliana International Airport in der Karibik. Flugzeuge starten und landen nur wenige Meter über den Strand – ein spektakulärer, aber riskanter Anziehungspunkt für Touristen und Luftfahrtfans.

2. Phuket (Mai Khao & Nai Yang Beach), Thailand

Diese Strände liegen direkt im Anflug- bzw. Abflugbereich des Flughafens Phuket. Jets fliegen hier knapp über den Strand, was ihn zu einem beliebten Ort für Flugbeobachter macht. Die thailändischen Behörden haben jedoch strenge Regeln erlassen, um Risiken zu minimieren.

3. Cook Islands, Pazifik

Ein kleiner Flughafen mit öffentlicher Straße direkt unter dem Abflugbereich. Es gab Fälle, bei denen Touristen durch Jet-Blast ins Wanken geraten sind. Auch hier gibt es Warnschilder, dennoch kam es zu Zwischenfällen.