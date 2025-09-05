830.000 Euro wert: "Temu Jacht" sinkt 15 Minuten nach Abfahrt
Am 2. September staunten einige User und Userinnen nicht schlecht, als mehrere Videos viral gingen, die eine untergehende Jacht zeigen. Das Schiff namens "Dolce Vento" im Wert von 40 Millionen türkischen Lira (829.800 Euro) nur 15 Minuten nach ihrer Jungfernfahrt gesunken ist.
Neue Jacht sinkt Minuten nach Jungfernfahrt
In dem Video, dass sich in den Sozialen Medien verbreitet hat, sieht man, wie das Schiff zuerst ins Wasser treibt und kurz darauf in einer Werft im türkischen Eregli, Zonguldak sinkt. Laut dem türkischen Medium Gazeta Express wurde dem Besitzer die Jacht aus Istanbul geliefert.
Der Kapitän und zwei Besatzungsmitglieder sprangen ins Wasser, als das Schiff zu kenterte. Sie konnten unversehrt ans Ufer schwimmen, wie die viralen Aufnahmen zeigen.
Zu billige Jacht als Aulöser?
Laut Yacht Reporter könnten beschädigte Propeller oder undichte Versiegelungen der Grund für den Zwischenfall sein. Die Ursache für den Zwischenfall wird von der Polizei derzeit untersucht. Die Tatsache, dass die Jacht so "günstig" war, sorgt für zahlreiche Kommentar eim Netz. Auf TikTok kommentierte ein User, dass es sich bei dem Schiff um eine "Temu Jacht" handeln würde. Ein weiterer Nutzer wollte wissen, wo man so ein günstiges Schiff erwerben kann.
Kommentare