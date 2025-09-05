Am 2. September staunten einige User und Userinnen nicht schlecht, als mehrere Videos viral gingen, die eine untergehende Jacht zeigen. Das Schiff namens "Dolce Vento" im Wert von 40 Millionen türkischen Lira ( 829.800 Euro) nur 15 Minuten nach ihrer Jungfernfahrt gesunken ist.

Neue Jacht sinkt Minuten nach Jungfernfahrt

In dem Video, dass sich in den Sozialen Medien verbreitet hat, sieht man, wie das Schiff zuerst ins Wasser treibt und kurz darauf in einer Werft im türkischen Eregli, Zonguldak sinkt. Laut dem türkischen Medium Gazeta Express wurde dem Besitzer die Jacht aus Istanbul geliefert.

Der Kapitän und zwei Besatzungsmitglieder sprangen ins Wasser, als das Schiff zu kenterte. Sie konnten unversehrt ans Ufer schwimmen, wie die viralen Aufnahmen zeigen.