Dieser Ausflug wird zahlreichen Influencern und Influencerinnen in Erinnerung bleiben. Eine riesige Jacht ist am Samstag, dem 3. Mai, vor Miami Beach fast gesunken. Das sorgte für zahlreiche Aufnahmen, die im Netz landeten. Was war der Grund dafür?

Jacht kostet mehr als 4 Millionen US-Dollar

Laut BBC teilte die US-Küstenwache mit, dass das fast 20 Meter lange Boot in der Nähe von Monument Island in der Biscayne Bay am Samstagnachmittag zu sinken begann. Alle 32 Personen an Bord (die maximale Kapazität des Bootes liegt eigentlich bei 16 Personen) wurden rechtzeitig evakuiert, ohne dass es zu Verletzungen kam, erklärte der Polizeibeamte Nicholas Strasburg. Die Einsatzkräfte der Küstenwache hoben das Gefährt mithilfe von Luftsäcken an und hielten es außerhalb der Schifffahrtswege schwimmfähig.

Bei den Passagieren und Passagierinnen soll es sich vor allem um Influencer und Influencerinnen gehandelt haben. Ob die Ausfahrt aus privaten Gründen erfolgte, oder andere Hintergründe hatte, ist unbekannt.