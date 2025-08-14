Nach Flammeninferno: Yacht von Milliardär vor Ibiza gesunken

Dramatische Szenen spielten sich am 11. August zwischen Ibiza und Formentera ab: Eine Super-Yacht mit dem Namen "Da Vinci" geriet in Brand und konnte nicht mehr gerettet werden.

Sieben Personen an Bord Gegen 10.30 Uhr meldeten Augenzeugen gegenüber der Küstenwache eine dichte schwarze Rauchsäule über dem Meer. Die spanische Seenotrettung "Salvamento Marítimo" rückte unmittelbar mit zwei Bergungsschiffen aus, unterstützt von der Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch sieben Menschen an Bord – sie konnten alle laut Mallorca-Magazin rechtzeitig evakuiert und an Land gebracht werden.

Schiff sank an Meeresgrund Trotz intensiver Löscharbeiten konnte das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Abschleppen der Yacht war unmöglich. Gegen 17.20 Uhr sank die "Da Vinci" schließlich rund 13 Kilometer südwestlich von Punta Gavina auf den Meeresgrund.

Brandursache Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Unbestätigten Berichten zufolge könnte der Motorbereich der Ursprung gewesen sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Video zeigt das Ausmaß des Feuers Ein von der Seenotrettung auf Instagram und X veröffentlichtes Video dokumentiert die dramatischen Minuten: Aus den Fenstern der Yacht schlagen Flammen, eine riesige Rauchsäule schraubt sich in den blauen Himmel. Mehrere aufgebrachte Stimmen und Schreie sind zu hören.

Wem gehörte die Yacht? Nach Angaben von SuperYachtFan, einer renommierten Quelle im Bereich Luxusyachten, befindet sich die "Da Vinci" im Besitz des britischen Unternehmers Vincent Tchenguiz, Mitbegründer der Rotch Property Group – ein privates britisches Immobilieninvestmentunternehmen, das 1982 von den Brüdern Robert und Vincent Tchenguiz gegründet wurde.