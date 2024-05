Über Bord gegangener Kreuzfahrt-Passagier tot vor Hafen von Sydney geborgen

Nach stundenlanger fieberhafter Suche ist in Australien ein über Bord gegangener Kreuzfahrt-Passagier tot aus dem Meer geborgen worden. Der Mann sei in der Nacht zum Montag (Ortszeit) knapp 20 Kilometer vor dem Hafen von Sydney aus noch ungeklärter Ursache ins Wasser gefallen, berichteten australische Medien unter Berufung auf die Polizei. Am Vormittag sei schließlich seine Leiche entdeckt worden.