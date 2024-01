Paar verkaufte alles für 3-jährige Kreuzfahrt - diese wurde abgesagt

Die Passagiere wurden reingelegt

"Wir haben alles verkauft, was wir haben, um diesen Traum zu verwirklichen. Wir sind am Boden zerstört", beichtete die 36-jährige Kara im Gespräch mit der New York Times. Sie und ihr Mann hatten in den USA alles zurückgelassen, ihre Wohnungen und ihr Hab und Gut verkauft, ihre Ersparnisse abgehoben, um sich eine Kabine auf dem Schiff "MV Lara" leisten zu können. Diese kostete den Angaben der US-Amerikanerin nach um die 80.000 Dollar. Nun hängen die beiden seit beinahe drei Monaten in einem Hotel in Istanbul fest.

Sie wussten zwar wie die anderen Passagiere auch, dass die Reederei mit Problemen - vor allem mit Investoren - zu kämpfen hatte. Dennoch: "Sie machten uns bis zur letzten Minute Hoffnung", erzählte Kara Youssef, die wie alle anderen Passagiere reingelegt wurde. Die Einzahlungen, die die Gäste tätigten, seien durch eine Bürgschaft bei der Federal Maritime Commission geschützt, beteuerte das Unternehmen immer wieder. Die Recherchen der New York Times ergaben aber, dass diese Bürgschaft nie hinterlegt wurde.

