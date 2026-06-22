Bei einem Konzert der niederländischen Band Miss Montreal in Amsterdam kam es Ende Mai zu einem ungewöhnlichen Moment: Ein Besucher wollte seiner Partnerin auf der Bühne einen unvergesslichen Augenblick bereiten und hielt vor rund 6.000 Zuschauern um ihre Hand an. Doch diese lehnte den Heiratsantrag kopfschüttelnd ab.

Zahlreiche Anwesende filmten die Szene und veröffentlichten die Videos in den sozialen Medien, wo sie sich in der vergangenen Zeit zunehmend verbreiteten und nun auch international für Aufmerksamkeit sorgen.

Heiratsantrag auf der Bühne vor rund 6.000 Zuschauern Nach Angaben des niederländischen Nachrichtenportals RTL Nieuw unterbrach die Sängerin der Band, Sanne Hans, das Konzert, nachdem ein Fan namens Nicky vor seiner Freundin Loes auf der Bühne einen Heiratsantrag machen wollte. Vor dem jubelnden Publikum ergriff er das Mikrofon, nahm seinen ganzen Mut zusammen und richtete folgende Worte an seine Partnerin, die inzwischen ebenfalls auf der Bühne stand: "Manchmal macht es Spaß, manchmal ist es schwer. Aber ich möchte dich noch einmal fragen."

Vor laufenden Kameras: Frau lehnt Antrag ab Anschließend griff Nicky in seine Hosentasche, um eine kleine Ringschatulle herauszuholen. Bereits in diesem Moment schüttelte seine Partnerin vehement den Kopf und sagte "Nein". Doch davon ließ sich Nicky zunächst nicht abhalten. Er ging vor ihr auf die Knie und stellte die entscheidende Frage: "Willst du mich heiraten?" Nachdem sie erneut ablehnte, streckte er ihr den Ring entgegen und bat eindringlich: "Bitte?" Schließlich ergriff Loes selbst das Mikrofon und erklärte dem Publikum ihre Reaktion: "Leute, ich liebe ihn wirklich sehr, aber im Moment ist sehr viel zwischen uns passiert, weshalb ich es jetzt einfach gerade nicht kann."