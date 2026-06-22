"Nein!": Frau lehnt Heiratsantrag vor 6.000 Konzertbesuchern ab
Bei einem Konzert der niederländischen Band Miss Montreal in Amsterdam kam es Ende Mai zu einem ungewöhnlichen Moment: Ein Besucher wollte seiner Partnerin auf der Bühne einen unvergesslichen Augenblick bereiten und hielt vor rund 6.000 Zuschauern um ihre Hand an. Doch diese lehnte den Heiratsantrag kopfschüttelnd ab.
Zahlreiche Anwesende filmten die Szene und veröffentlichten die Videos in den sozialen Medien, wo sie sich in der vergangenen Zeit zunehmend verbreiteten und nun auch international für Aufmerksamkeit sorgen.
Heiratsantrag auf der Bühne vor rund 6.000 Zuschauern
Nach Angaben des niederländischen Nachrichtenportals RTL Nieuw unterbrach die Sängerin der Band, Sanne Hans, das Konzert, nachdem ein Fan namens Nicky vor seiner Freundin Loes auf der Bühne einen Heiratsantrag machen wollte.
Vor dem jubelnden Publikum ergriff er das Mikrofon, nahm seinen ganzen Mut zusammen und richtete folgende Worte an seine Partnerin, die inzwischen ebenfalls auf der Bühne stand: "Manchmal macht es Spaß, manchmal ist es schwer. Aber ich möchte dich noch einmal fragen."
Vor laufenden Kameras: Frau lehnt Antrag ab
Anschließend griff Nicky in seine Hosentasche, um eine kleine Ringschatulle herauszuholen. Bereits in diesem Moment schüttelte seine Partnerin vehement den Kopf und sagte "Nein". Doch davon ließ sich Nicky zunächst nicht abhalten. Er ging vor ihr auf die Knie und stellte die entscheidende Frage: "Willst du mich heiraten?" Nachdem sie erneut ablehnte, streckte er ihr den Ring entgegen und bat eindringlich: "Bitte?"
Schließlich ergriff Loes selbst das Mikrofon und erklärte dem Publikum ihre Reaktion: "Leute, ich liebe ihn wirklich sehr, aber im Moment ist sehr viel zwischen uns passiert, weshalb ich es jetzt einfach gerade nicht kann."
Weitere Details zu den Problemen zwischen dem Paar nannte sie nicht. Musikerin Sanne Hans bat das Publikum daraufhin um einen tröstenden Applaus. Im Internet sorgte der Moment anschließend für zahlreiche Reaktionen. In der Kommentarspalte auf TikTok schreiben Nutzer etwa: „Hahaha, ich bin stolz auf sie“ oder „Sie hat den Antrag schon einmal abgelehnt??“
Kommentare