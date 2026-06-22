Besucherin (41) stirbt beim "Hurricane"-Festival – Todesursache noch unklar
Vom 19. bis 21. Juni fand mit dem "Hurricane" in Scheeßel (Niedersachsen) eines der größten Musikfestivals Deutschlands statt. Wie die Polizeiinspektion Rotenburg in einer Presseaussendung mitteilt, kam dort am Samstag eine 41-jährige Besucherin ums Leben. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern weiterhin an.
Besucherin (41) stirbt auf "Hurricane"-Festivalgelände
Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) berichtet, überschattete der Todesfall nach Angaben des Veranstalters die ansonsten positive medizinische Bilanz des diesjährigen Rockfestivals. Gegenüber der Zeitung schilderte Niklas Lübbe vom Sanitätsdienst, dass die 41-Jährige nach einem Kollaps im Beisein von Rettungskräften reanimiert werden musste. Trotz sofort eingeleiteter und intensiver Hilfsmaßnahmen verstarb die Frau noch auf dem Festivalgelände.
Frau litt mutmaßlich an Vorerkrankungen
Sowohl Lübbe als auch die Polizei betonten, dass derzeit keine Hinweise darauf vorliegen, dass der Todesfall in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Festivalgeschehen steht. Auch ein Fremdverschulden kann nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.
Laut Angaben der Polizei litt die 41-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich an Vorerkrankungen, welche mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten.
Ermittlungen zur Todesursache
Die Begleitpersonen der verstorbenen Festivalbesucherin, die im "Special Needs"-Bereich campierten, standen nach dem Ereignis unter Schock. Sie wurden vor Ort von Seelsorgern psychosozial betreut. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern weiterhin an.
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