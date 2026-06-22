Vom 19. bis 21. Juni fand mit dem "Hurricane" in Scheeßel (Niedersachsen) eines der größten Musikfestivals Deutschlands statt. Wie die Polizeiinspektion Rotenburg in einer Presseaussendung mitteilt, kam dort am Samstag eine 41-jährige Besucherin ums Leben . Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern weiterhin an.

Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) berichtet, überschattete der Todesfall nach Angaben des Veranstalters die ansonsten positive medizinische Bilanz des diesjährigen Rockfestivals. Gegenüber der Zeitung schilderte Niklas Lübbe vom Sanitätsdienst, dass die 41-Jährige nach einem Kollaps im Beisein von Rettungskräften reanimiert werden musste. Trotz sofort eingeleiteter und intensiver Hilfsmaßnahmen verstarb die Frau noch auf dem Festivalgelände.

Frau litt mutmaßlich an Vorerkrankungen

Sowohl Lübbe als auch die Polizei betonten, dass derzeit keine Hinweise darauf vorliegen, dass der Todesfall in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Festivalgeschehen steht. Auch ein Fremdverschulden kann nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Laut Angaben der Polizei litt die 41-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich an Vorerkrankungen, welche mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten.