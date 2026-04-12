Unfälle im Wiener Wurstelprater: Die Liste ist lang und wird länger

Fünf Verletzte gab es am Samstagnachmittag in Folge eines Unfalls im Wurstelprater. Die Fahrzeugführerin der „Wiener Hochschaubahn“ (auch „Zwergerlbahn“ genannt) sei zu schnell unterwegs gewesen, deswegen entgleiste der Waggon, berichtete der Betreiber. Zwei der fünf Verletzten mussten sogar ins Spital gebracht werden.