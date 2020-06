Unfall: Wiener Liliputbahn entgleist

In dem Zug der Liliputbahn mit Strecke zwischen Praterstern und Wiener Stadion befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls per Pkw-Kollision an einem Trassenübergang nur ein Passagier. "Es hat ja geschüttet", erklärte ein Sprecher der Betreiber.

Lok leicht beschädigt

Die gelbe Lok wurde durch den Kleinbus in deutliche Schräglage gebracht. Der Unfall ereignete sich bei der Bowlinghalle neben der Prater Hauptallee in Wien-Leopoldstadt. Die Lenkerin des Kleinbusses hatte offenbar ihren Wagen bei einem Parkplatzschranken rangieren wollen. Notsignale des Fahrers der Liliputbahn - er machte auch eine Notbremsung - nahm die Frau nicht wahr. Der Kleinbus wurde erheblich, die Liliputbahn-Lok leicht beschädigt.