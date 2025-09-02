Am 30. August – dem vorletzten Abend des legendären Burning Man Festivals in der Wüste Nevadas (USA) – wurde auf dem Veranstaltungsgelände eine Leiche entdeckt. Der Fund ereignete sich ausgerechnet während der traditionellen Zeremonie, bei der am siebten Festivaltag der "Man", eine riesige, menschenförmige Holzskulptur in Flammen aufgeht. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Wie das Pershing County Sheriff's Office in einer offiziellen Presseaussendung mitteilte, wurde am Samstag gegen 21:14 Uhr die Leiche eines weißen Mannes entdeckt. Der Tote wird als etwa 1,83 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben.

Ein Sheriff-Stellvertreter wurde von einem Festivalbesucher angehalten und darauf hingewiesen, eine männliche Person in einer "Blutlache am Boden liegend" gesehen zu haben. Daraufhin wurde der Fundort von Einsatzkräften und Sicherheitspersonal weiträumig abgesperrt. Zudem wurden mehrere Besucher befragt, wie NBC News berichtet.

"Komplexe Ermittlung": Identität des Toten unbekannt

Der Leichnam wurde in das gerichtsmedizinische Institut des Washoe County überstellt. Über die Identität des Mannes ist bis dato noch nichts bekannt. Die Behörden arbeiten auf Hochtouren an dem Fall und bitten die Öffentlichkeit um Hinweise.

Da Black Rock City – die temporär errichtete Stadt des Burning Man – bereits wieder angebaut wird, spricht die Polizei von einer "komplexen Ermittlung".