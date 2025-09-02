Nevada

Burning Man Festival: Toter Mann in Blutlache aufgefunden

Luftaufnahme des Festival-Geländes von Burning Man in der Wüste Nevadas
Am 30. August wurde ein toter Mann in einer Blutlache aufgefunden, während die Figur des "Burning Man" zu brennen begann.
Von Monika Kässer
02.09.25, 14:18
Kommentare

Am 30. August – dem vorletzten Abend des legendären Burning Man Festivals in der Wüste Nevadas (USA) – wurde auf dem Veranstaltungsgelände eine Leiche entdeckt. Der Fund ereignete sich ausgerechnet während der traditionellen Zeremonie, bei der am siebten Festivaltag der "Man", eine riesige, menschenförmige Holzskulptur in Flammen aufgeht. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. 

Schwangere Teenagerin (17) erschossen – Baby wurde gerettet

Wie das Pershing County Sheriff's Office in einer offiziellen Presseaussendung mitteilte, wurde am Samstag gegen 21:14 Uhr die Leiche eines weißen Mannes entdeckt. Der Tote wird als etwa 1,83 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben. 

Mann lag ich Blutlache

Ein Sheriff-Stellvertreter wurde von einem Festivalbesucher angehalten und darauf hingewiesen, eine männliche Person in einer "Blutlache am Boden liegend" gesehen zu haben. Daraufhin wurde der Fundort von Einsatzkräften und Sicherheitspersonal weiträumig abgesperrt. Zudem wurden mehrere Besucher befragt, wie NBC News berichtet. 

"Komplexe Ermittlung": Identität des Toten unbekannt

Der Leichnam wurde in das gerichtsmedizinische Institut des Washoe County überstellt. Über die Identität des Mannes ist bis dato noch nichts bekannt. Die Behörden arbeiten auf Hochtouren an dem Fall und bitten die Öffentlichkeit um Hinweise. 

Da Black Rock City – die temporär errichtete Stadt des Burning Man – bereits wieder angebaut wird, spricht die Polizei von einer "komplexen Ermittlung".

(kurier.at, mka)  | 

Kommentare