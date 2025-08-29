Die 17-jährige Katelynn Strate, die im siebten Monat schwanger war, wurde bei einem bewaffneten Vorfall im Straßenverkehr im US-Bundesstaat Louisiana schwer verletzt. Ihr ungeborenes Baby konnte per Notkaiserschnitt gerettet werden – die Teenagerin selbst erlag kurz darauf ihren Verletzungen.

Fahrer provozierten sich durch "Brake-Checking" Einem Bericht der New York Times zufolge befand sich die schwangere Teenagerin am 24. August gemeinsam mit ihrem Freund und einer weiteren Person in einem Auto, als sie von einem anderen Verkehrsteilnehmer durch einen Kopfschuss schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen neun Uhr morgens auf einer Straße in Ponchatoula (Louisiana) zu einer Auseinandersetzung zwischen dem SUV, in dem sich auch die Jugendliche befand, und einem Pick-up, der von dem 54-jährigen Barry W. gefahren wurde. Laut den Beamten fuhren sich beide Fahrer dicht auf und provozierten einander durch sogenanntes "Brake-Checking".

Was ist "Brake-Checking"? Beim "Brake-Checking" handelt es sich um ein gefährliches Fahrmanöver, bei dem ein Autofahrer absichtlich abrupt bremst, um den hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer einzubremsen, zu provozieren oder zu "erziehen", weil dieser zu dicht aufgefahren ist.

Mann schoss plötzlich auf Auto Schließlich soll Barry W. einen Schuss auf den SUV abgegeben haben. Wie The Independent berichtet, behauptete der 54-Jährige später, die Insassen des Fahrzeugs hätten zuerst auf ihn geschossen. Ein Polizeibericht widerspricht dieser Darstellung: Es gab keinerlei Hinweise auf Schüsse aus dem SUV, und im Inneren des Fahrzeugs wurde auch keine Waffe gefunden. "Das ist eine sinnlose Tragödie an einem Sonntagmorgen – es gibt keinen logischen Grund, warum diese Familie gerade jetzt solch einen Herzschmerz durchleben muss", so Sheriff Gerald Sticker.

Baby konnte gerettet werden Strates Freund brachte die schwer verletzte 17-Jährige unverzüglich ins Krankenhaus, wo ihr etwa 27 Wochen altes Baby mittels Notkaiserschnitts zur Welt gebracht wurde. Das kleine Mädchen ist "wohlauf" und befindet sich auf der neonatologischen Intensivstation. Die Jugendliche wurde zunächst an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen, die inzwischen jedoch abgeschaltet wurden – die Ärzte teilten der Familie mit, dass keine Aussicht auf eine Genesung bestehe.