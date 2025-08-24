Die Engländerin Helen Green (45) machte gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael und ihrer sechsjährigen Tochter Darcy Urlaub in Kanada, als sie vollkommen unerwartet Familienzuwachs bekam. Mitten in der Nacht erwachte die 45-Jährige wegen starker Bauchschmerzen, begab sich auf die Toilette ihres Hotelzimmers – und brachte dort ihr Baby zur Welt. Das Unglaubliche daran: Sie hatte keine Ahnung, dass sie schwanger war. Weder hatte sie einen Babybauch, noch zeigte sie typische Symptome.

"Nach zwei Presswehen war das Baby da" "Ich hatte keine Ahnung, was gerade passiert, mein Körper hat einfach übernommen", berichtete sie gegenüber der Nachrichtenagentur SWNS. Und dann ging alles plötzlich ganz schnell: "Nach zwei starken Presswehen war da auf einmal ein Baby, also hob ich es aus der Toilette und hielt es in meinen Armen."

Ehepaar stand unter Schock Ihr Mann dachte zunächst, die Babyschreie kämen aus dem benachbarten Hotelzimmer, doch als er das Badezimmer betrat, traute er seinen Augen nicht. "Ich war so benommen, dass wir kaum begreifen konnten, was da gerade passiert", so Michael Green, der unverzüglich den Notruf wählte.

"Es war ein riesiger, riesiger Schock" Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die 45-Jährige eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hatte. "Es war ein riesiger, riesiger Schock – aber zugleich auch eine wunderschöne Überraschung", so die Mutter, die neben Töchterchen Darcy auch einen 18-jährigen Sohn hat.

Schwanger trotz Periode Helen Green berichtete, dass sie weiterhin ihre Regelblutung hatte, keinerlei Schwangerschaftssymptome verspürte und auch keinen Babybauch bemerkte. Die Britin, die nach der Geburt ihrer ersten Tochter Darcy mehrere Fehlgeburten erlitt, hatte offenbar eine sogenannte kryptische Schwangerschaft erlebt.

Was ist eine kryptische Schwangerschaft? Bei einer kryptischen Schwangerschaft, weiß die Person nicht, dass sie ein Kind erwartet. Das bedeutet, dass die Schwangerschaft, von der Frau meist bis zur 20. Schwangerschaftswoche unentdeckt bleibt. Laut dem Medizinportal Webmd wird dieses Phänomen auch als heimliche oder verleugnete Schwangerschaft bezeichnet.