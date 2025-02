Warum eine Waldviertler Firma in Kanada Windräder baut

Parallele Präsenz in mehreren Ländern hat laut Müller auch den Vorteil, dass man seinen Anlagenpark relativ konstant erweitern könne. "Der Windkraftausbau findet nicht überall kontinuierlich statt. Es kommt sehr oft zu Verzögerungen. Und von der Planung bis zur Inbetriebnahme einer Windkraftanlage können schon mal neun Jahre vergehen." Mit Projekten in mehreren Ländern verbessere man die Planbarkeit.

"Es gibt windigere und weniger windige Tage. Wenn wir geografisch auf einem engen Radius operieren würden, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass alle Anlagen von einer Wetterlage betroffen sind", sagt Florian Müller, Vorstand Project Development bei W.E.B. Die Waldviertler Windkraftpioniere haben deswegen schon 1998 ihr erstes Windrad außerhalb Österreichs in Deutschland errichtet. Mittlerweile ist das Unternehmen in acht Ländern aktiv.

Fuß gefasst mit lokalem Partner

Auf Kanada hat W.E.B schon Anfang der 2010er-Jahre ein Auge geworfen. Das riesige Land weist viele Orte mit günstigen Windbedingungen auf und ist der Energiewende gegenüber nicht abgeneigt. Der Erneuerbaren-Anteil am Strommix beträgt rund 70 Prozent (Österreich: 87 Prozent). Um in Übersee Fuß zu fassen, hat sich die Waldviertler Firma einen lokalen Partner gesucht. 2014 sind die ersten Anlagen in Kanada in Betrieb gegangen.

Relativ bald verstand es W.E.B sich an kanadische Eigenheiten anzupassen. Eine davon war die Gestaltung von Ausschreibungen, erzählt Müller. "In Europa entscheidet hauptsächlich der Preis pro Megawattstunde darüber, ob man einen Zuschlag erhält. In Kanada ist das lokale Engagement ganz wichtig. Projekte sollen soziale und ökonomische Vorteile bringen. In einer der jüngsten Ausschreibungen waren Diversitätsaspekte mehr wert als der Preis."

Zusammenarbeit mit "First Nations"

Bonuspunkte gibt es in Kanada dafür, wenn man mit indigenen Völkern, den so genannten "First Nations" zusammenarbeitet. W.E.B. hat das schnell erkannt. Am "Weavers Mountain"-Projekt ist die Glooscap First Nation mit rund 50 Prozent beteiligt. "Durch die Partnerschaft werden lokale Jobs kreiert. Man kann gemeinsam von der Energiewende profitieren." Die lokale W.E.B-Tochterfirma SWEB werde als kanadisches, nicht als österreichisches Unternehmen wahrgenommen. "Wir haben 25 Mitarbeiter dort. Über die letzten 13 Jahre haben wir uns einen sehr guten Namen gemacht."