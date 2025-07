Betrunkene nimmt Möwe mit nach Hause und erkrankt an Vogelgrippe

Tier litt an Vogelgrippe

In ihrem Wohnzimmer legte die junge Frau dem Vogel eine Decke hin und verabschiedete sich schließlich, danach endete die Aufnahme. Am nächsten Morgen fand sie die Möwe immer noch friedlich in ihrer Wohnung, konnte sich an die Nacht zuvor jedoch nicht erinnern. Anschließend brachte sie das Tier zum Tierarzt und erhielt eine erschreckende Diagnose: Das Tier war an Vogelgrippe (avian influenza) erkrankt.