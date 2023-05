Möwen bevorzugen Snacks, die Menschen auch essen

Imitieren menschliches Vorbild

In 95 Prozent der Fälle pickten sich die Möwen die Packung mit derselben Farbe wie die Forscherin. Sie imitieren demnach die Speisewahl des menschlichen Vorbilds. Solch Schlauheit, die ein Beispiel für artenübergreifenden Informationsaustausch und soziales Lernen ist, sei wahrscheinlich einer der Gründe für den Erfolg von Möwen in von Menschen dominierten Küstengebieten, so die Forscherin: "Durch ihre lange Lebensspanne und vier Jahre Jugendstadien bis zum Erwachsenwerden bieten sich ihnen wohl reichlich Möglichkeiten für soziales Lernen", schreibt sie in dem Fachartikel.

Die Klosterneuburgerin (NÖ) Franziska Feist studierte an der University of Sussex Ethologie (Verhaltensforschung), die Studie mit den Silbermöwen war Teil ihrer Diplomarbeit (Masters Thesis). Anschließend sammelte sie für ein weiteres Studium an der französischen Universität Jean Monnet Saint Etienne ein halbes Jahr lang Daten über die akustische Kommunikation von Pinguinen in Südafrika.