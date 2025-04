Möwen-Plage mit Plastikeiern bekämpfen

Das vermehrte Auftreten der Vögel hängt, so der Tierarzt Branko Jurić, damit zusammen, dass Möwen nach der Schließung größerer Mülldeponien auf der Suche nach Essen in städtisches Gebiet ziehen. Besonders betroffen von der Plage ist die Stadt Pula.

Diese versucht seit einigen Jahren bereits, mit besonderen Maßnahmen gegen die Tiere vorzugehen: Aus den Möwennestern werden die echten Eier entfernt und durch falsche ersetzt, um so die Möwenpopulation zu reduzieren und sie in ihren natürlichen Lebensraum wie Klippen oder Inseln zurückzudrängen, erklärt Jurić. Insgesamt sollen 2.000 Plastikeier in ganz Istrien ausgetauscht werden. Etwa einen Monat lang brüten Möwen auf ihren Eiern. Wenn sie sehen, dass in dieser Zeit nichts passiert, verlassen sie das Nest.