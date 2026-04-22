Ein Paar aus England erfüllte sich den Traum vom Eigenheim, doch bei der Hausrenovierung machte die Frau eine ungewöhnliche Entdeckung. Als sie den Garten umgruben, um dort eine neue Veranda zu bauen, stießen sie auf schwarze Plastiksäcke, aus denen Körperteile von alten Porzellanpuppen herausragten. Kurze Zeit später fanden sie zudem mehrere Münzen, die ebenfalls in der Erde vergraben waren.

17 Porzellanpuppen in Plastiksäcken unter der Erde entdeckt Genau ein Jahr ist der kuriose Fund nun her. Aus diesem Anlass teilte Social-Media-Userin Natalie mehrere bislang nicht veröffentlichte Videos auf TikTok und Instagram. "The day that changed my life" ("Der Tag, der mein Leben veränderte"), schreibt sie und erzählt, dass sie an einem sonnigen Tag eigentlich nur Gartenarbeiten erledigen wollte und schließlich 17 Porzellanpuppen aus der Erde holte. Einigen fehlten die Gliedmaßen, manche waren zerbrochen, andere wiederum erstaunlich gut erhalten. Angst davor, dass die Puppen etwa "verflucht" sein könnten, hat sie keine, vielmehr fand sie es "witzig und aufregend".

Ganz anders reagierten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer: "Alle im Internet dachten, ich sei völlig verrückt", so die Hauseigentümerin, die die Puppen sorgfältig ausgrub und anschließend in der Badewanne von Schmutz befreite.

Nach Hauskauf: Münzen im Garten gefunden Im Garten fanden sich noch weitere vergrabene Schätze, darunter zwei Säckchen voller Münzen. Zwar sind einige davon selten, jedoch nicht besonders wertvoll: Es handelt sich um mehrere Shilling, eine historische Währungseinheit aus dem Vereinigten Königreich. Die einzelnen Münzen präsentierte sie ebenfalls detailliert in ihren Videos.