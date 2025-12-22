Schweiz

2.300 Jahre alt: Hobby-Schatzsucher finden seltene Goldmünzen im Wald

Goldene Münzen liegen in einer geöffneten hölzernen Schatztruhe.
Hobby-Schatzsucher entdeckten über 2.300 Jahre alte wertvolle keltische Goldmünzen im Wald von Bärenfels bei Arisdorf in der Schweiz.
Von Monika Kässer
22.12.25, 11:49

Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter der Archäologie Baselland haben in einem Waldstück südöstlich von Basel seltene Goldmünzen entdeckt. Zwar handelt es sich um einen wertvollen Fund, Reichtum beschert er den Findern jedoch nicht. 

Zwei wertvolle Goldmünzen im Wald gefunden

Wie ZEIT Online unter Berufung auf die dpa berichtet, handelte es sich um zwei keltische Goldmünzen, die Expertenangaben zufolge aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts vor Christus stammen. Demzufolge sind sie über 2.300 Jahre alt und zählen zu den ältesten je in der Schweiz gefundenen keltischen Münzen, wie die Institution Archäologie Baselland in einer Aussendung erklärt. Fachleute gehen davon aus, dass die Münzen möglicherweise Opfergaben an die Götter waren, da sie für den alltäglichen Zahlungsverkehr zu wertvoll gewesen wären. 

Vier keltische Goldmünzen

Diese zwei keltischen Goldmünzen wurden bereits im Frühjahr 2025 in der Schweiz entdeckt. Nun steht fest, dass sie ins Museum kommen.

Auf der Vorderseite ist der griechische Gott Apollon zu sehen, auf der Rückseite ein Pferdegespann.

Die Finder dürfen den Schatz jedoch nicht behalten. Andreas Fischer, Pressesprecher von Archäologie Baselland, erklärt: 

"In der Schweiz sind herrenlose Güter von wissenschaftlichem Wert Eigentum des Kantons, in dem sie gefunden werden."  

Aufgrund ihrer Seltenheit werden die Münzen ab März 2026 in der Ausstellung "Schatzfunde" im Historischen Museum in der Barfüsserkirche in Basel ausgestellt. 

