48-jähriger Kärntner beim Verkauf von Goldmünzen betrogen

Ein 48 Jahre alter Kärntner ist am Dienstag in Spittal an der Drau Opfer von Trickbetrügern geworden. Online vereinbarte er den Verkauf von drei Goldmünzen um mehrere Tausend Euro.

Beim Treffen tauschten die zwei Englisch sprechenden Käufer das Geldkuvert laut Polizei in einem unbeobachteten Moment gegen ein mit Papier gefülltes. Der 48-Jährige bemerkte dies erst auf dem Weg zur Bank. Eine Fahndung nach den Betrügern war nicht erfolgreich.