Festnahme in Kärnten: Mann (36) bunkerte NS-Material, Drogen und Waffen

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat Waffen, Drogen und NS-Material zu Hause gebunkert gehabt.

Er flog nach einer vom Gericht bewilligten Hausdurchsuchung auf, wie die Kärntner Polizei am Dienstag mitteilte. Ausgangspunkt der Ermittlungen war, dass der amtsbekannte Mann auf einem Social-Media-Profil nationalsozialistische Symbolik verbreitet hatte.

Bei der Hausdurchsuchung am Dienstag wurde einiges an einschlägigem Material gefunden, unter anderem eine um den Hals getragene Kette mit der Aufschrift „Geheime Staatspolizei“, eine zusammengerollte NS-Flagge, ein Patch mit Hakenkreuz sowie ein Adolf Hitler verherrlichendes Foto.

Nazi-Material und Drogen

Außerdem fanden die Polizisten Suchtmittel, rund elf Gramm Heroin, über drei Gramm Kokain und Cannabis, jeweils in verkaufsfertiger Verpackung, sowie eine Feinwaage und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Ermittler vermuten, dass der 36-Jährige mit Drogen gedealt hat.