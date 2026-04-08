Eine US-amerikanische Familie machte bei der Renovierung ihres Badezimmers eine überraschende Entdeckung: Beim Entfernen der Wandverkleidung, um die Badewanne auszutauschen, stießen sie auf einen verborgenen Treppenaufgang. Die dreifache Mutter Amy Mayer stellte das Video davon auf TikTok und ging damit viral. Die meisten Zuschauer interessierte dabei vor allem eines: Wohin führt die geheimnisvolle Treppe?

Bei Renovierung: Verborgene Treppe entdeckt Mehr als 3,4 Millionen Mal wurde das Video bereits aufgerufen. Mayer schrieb dazu: "Beim Renovieren unseres Badezimmers haben wir hinter der Badewanne eine versteckte Treppe entdeckt." Zu sehen ist eine in die Jahre gekommene blaue Badewanne sowie die hölzerne Außenwand des Hauses. Doch an einer Stelle ist die Verkleidung geöffnet und legt einen kleinen Raum offen.

Ein Kameraschwenk zwischen den Stützbalken gibt den Blick auf einen verstaubten Treppenaufgang frei, dessen Seitenwände mit maritimer Tapete verkleidet sind. Mit einer Taschenlampe leuchtet Mayer die Stufen hinauf, wo sich das Obergeschoss befinden müsste, doch ein querliegender Balken mit Nägeln versperrt die Sicht und lässt offen, wohin die Treppe führt.

Holzbalken versperrt Sicht Das Haus stamme aus dem Jahr 1901, erklärte die US-Amerikanerin. "Ich hoffe immer noch, Baupläne des Hauses zu finden, um die Sache ein wenig genauer untersuchen zu können", sagte sie in dem Video. Wenige Tage später veröffentlichte Mayer ein Update und ließ ihren Sohn mit Stirnlampe die Stufen der verborgenen Treppe hinaufgehen, doch auch er kam nicht weit und scheiterte an den Holzbalken, die den Weg versperren. Mayer ergänzte in der Kommentarspalte: "Es sieht zwar so aus [als würde es nach oben gehen], aber es ist versperrt und scheint im Nichts zu enden."

User äußern Vermutungen Einige Nutzer vermuten, dass es sich um eine alte Dienstbotentreppe handeln könnte. "Viele alte Häuser haben so etwas", schrieb eine Userin. Tatsächlich wurden solche Treppen früher vom Hauspersonal genutzt und befanden sich meist abseits der Wohnbereiche. Viele solcher Dienstbotentreppen wurden nicht entfernt, sondern einfach zugemauert. Bei Hausrenovierungen kommen diese dann wieder zum Vorschein.