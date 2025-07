Der US-Amerikaner Dan Rivera (54) war ein renommierter Ermittler für paranormale Phänomene und leitender Forscher der New England Society for Psychic Research (NESPR), eine der ältesten paranormalen Organisationen der USA, die 1952 von dem Dämonologen-Ehepaar Ed und Lorraine Warren gegründet wurde.

Im Zuge der "Devils on the Run"-Tour präsentierte Rivera auch die berüchtigte Raggedy-Ann-Puppe (Bezeichnung für eine beliebte US-amerikanische Stoffpuppe) namens Annabelle, die als dämonisch besessen gilt. Wenige Stunden nach der Vorführung wurde der 54-Jährige am 13. Juli tot in einem Hotelzimmer in Pennsylvania aufgefunden.