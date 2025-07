Schock-Fund an Tankstelle: Teddybär aus "menschlicher Haut"

Eine bizarre Entdeckung löste am Sonntagnachmittag in Victorville, einer Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, einen Polizeieinsatz aus – und ließ selbst erfahrene Beamte erschaudern. Am Eingang eines Tankstellen-Shops war gut sichtbar ein Teddybär platziert. Doch der Anblick war alles andere als niedlich, denn der Teddy wirkte, als sei er mit menschlicher Haut überzogen.

In Windeseile haben sich Videos des Vorfalls in den sozialen Medien verbreitet. Was steckt hinter diesem unheimlichen Fund?