Teddy-Diebstahl in Berlin: 1.000 Euro Finderlohn für "Mini"

Was ist passiert?

Marcus Erlenbauer, ein 45-jähriger Bielefelder Galerist, war mit seinem Lebensgefährten auf Besuch in Berlin. Bei diesem Berlin-Besuch trafen die Beiden sich am 3. Juni mit einem bekannten Schauspieler. Während die Drei nichtsahnend miteinander plauderten und dabei die Taschen und Jacken kurz aus den Augen verloren, schlugen die Diebe zu. Tatort war ein Lokal, an der Straße "Unter den Linden".

Neben normalen Wertsachen wie Brieftasche oder Schmuck, verschwand auch "Mini", ein etwa zwölf Zentimeter großer Teddybär. Der Galerist bekam das Plüschtier von seiner verstorbenen Mutter geschenkt und bezeichnet das Bärchen als "Talisman" (dpa-Interview).