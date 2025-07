Die Suche nach der 53-jährigen Melissa Casias dauert an. Zuletzt wurde sie am 26. Juni gegen 14:15 Uhr (Ortszeit) nahe Talpo, New Mexico , gesehen. Kurz zuvor brachte sie ihrer Tochter noch Mittagessen. Seit zwei Wochen fehlt jede Spur von Casias.

Brachte Tochter noch Mittagessen

Die 53-Jährige arbeitet laut ihrer Familie als Verwaltungsassistentin für das Forschungslabor Los Alamos National Laboratory (LANL), das eine zentrale Rolle in der US-amerikanischen Nuklearforschung spielt. Am Morgen des 26. Juni fuhr sie wie gewohnt mit dem Auto in die Arbeit, hatte aber ihren Zugangsausweis vergessen, der für die Sicherheitsprüfung notwendig ist, und beschloss daher, ihrer Arbeit von zu Hause aus nachzugehen. Zur Mittagszeit brachte sie ihrer Tochter, die sich in einem Café in Taos Plaza befand, noch Essen vorbei, ehe sie gegen 13 Uhr wieder losfuhr.