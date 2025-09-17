Maddie McCann: Der Hauptverdächtige ist frei – das sind seine Pläne

Seit 17. September ist der Hauptverdächtige im Fall Maddie McCann erstmals seit sieben Jahren mit Einschränkungen wieder auf freiem Fuß. In einem Interview mit RTL spricht der Deutsche nun über seine zukünftigen Pläne.

Bier und Steak nach Haftentlassung Der RTL-Reporter Ulrich Oppold traf sich mit dem 48-Jährigen kurz vor seiner Entlassung in der Justizvollzugsanstalt Sehnde für ein Gespräch. Auf die Frage, was der Deutsche denn als allererstes machen wolle, nachdem er das Gebäude verlassen hat, antwortete dieser, er wolle sich ein "ordentliches Steak und ein Bier" genehmigen.

Wird der Hauptverdächtige Deutschland verlassen? Hinsichtlich seines Wohnsitzes hat der 48-Jährige auch schon konkrete Vorstellungen. Sein künftiges Leben möchte er wohl nicht mehr in seiner Heimat verbringen – dort sei er "bekannt wie ein bunter Hund", berichtete Oppold aus dem Gespräch. Daher liege die Vermutung nahe, dass Brückner ins Ausland gehen oder sogar ganz untertauchen wolle. Genau das könnte jedoch die deutschen Behörden vor erhebliche Schwierigkeiten stellen.

Elektronische Fußfessel angeordnet Wie der Spiegel schreibt, muss der Deutsche nach seiner Haftentlassung seinen Reisepass abgeben und erhält stattdessen einen Personalausweis, der ausschließlich innerhalb Deutschlands gültig ist. Darüber hinaus entschied das Landgericht Hildesheim am 9. September, dass Brückner eine elektronische Fußfessel tragen und sich regelmäßig bei der Bewährungshilfe melden muss. Auch ein fester Wohnsitz werde ihm zugeschrieben, den er ohne Genehmigung nicht verlassen dürfte. Die Vorhaben des 48-Jährigen scheinen sich daher eher schwierig in die Tat umsetzen zu lassen.

Der Vermisstenfall zusammengefasst 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige im Praia da Luz . Ihre Eltern, Kate und Gerry McCann, saßen mit Freunden nur wenige Meter Luftlinie entfernt beim Abendessen und schauten alle 20 Minuten nach den Kindern, als die Mutter plötzlich ein leeres Bett und ein geöffnetes Fenster vorfand. Am Abend desverschwand die damals Madeleine "Maddie" McCann im Portugal-Urlaub aus dem Schlafzimmer des Ferienapartments in. Ihre Eltern, Kate und Gerry McCann, saßen mit Freunden nur wenige Meter Luftlinie entfernt beim Abendessen und schauten alle 20 Minuten nach den Kindern, als die Mutter plötzlich ein leeres Bett und ein geöffnetes Fenster vorfand.

Juni 2025: neue Suchaktion abgeschlossen Das Foto des blonden Mädchens mit den blauen Augen und dem markanten Fleck in der Iris ging damals um die Welt. Seit über 18 Jahren suchen die Behörden fieberhaft nach dem britischen Kind. Insgesamt wurden seit 2011 für Ermittlungen in dem Vermisstenfall mehr als 13,2 Millionen Pfund ausgegeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig startete am 3. Juni 2025 eine neue dreitägige Suchaktion an der südportugiesischen Algarveküste, die inzwischen beendet wurde. Deutsche und portugiesische Behörden erhoffen sich dadurch einen Durchbruch. Die Ermittlungen laufen noch.

Sexualstraftäter Christian B. ist Hauptverdächtiger Jahrelang gab es keine heiße Spur, dann fiel der Verdacht schließlich auf einen Deutschen, der sich zur Tatzeit ganz in der Nähe von Praia da Luz aufhielt. Der mehrmals vorbestrafte Sexualstraftäter Christian B. steht laut der Staatsanwaltschaft in Braunschweig im Verdacht, das Mädchen ermordet zu haben. "Wir sind sicher, dass er der Mörder von Madeleine McCann ist", berichtete Oberstaatsanwalt Hans Christian Wolters bereits 2022 im portugiesischen Fernsehen.

Bis Mitte September saß er in Deutschland eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin in Praia da Luz ab. Bisher gibt es jedoch keine Anklage gegen ihn im Fall Madeleine McCann, da die Beweise noch nicht für einen Haftbefehl ausreichten. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Doch neue Indizien belasten den Hauptverdächtigen.

Neue Hinweise: Steht Polizei vor Durchbruch? Grund für die erneute Suche waren wohl neue Hinweise, die der Staatsanwaltschaft zwar schon länger vorliegen, der Öffentlichkeit aber bisher nicht bekannt waren. Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung The Sun spürte ein Polizeihund 2016 auf einem verlassenen Fabrikgebäude, das der Hauptverdächtige nach Madeleines Verschwinden gekauft hatte, das Grab seines verstorbenen Hundes auf. Dort fanden die Ermittler auch mehrere Speichermedien mit verstörenden Bildern.

Maddie McCann: Welche neuen Spuren gibt es? Neue Indizien: In dem verlassenen Fabrik-Versteck von Christian B. wurden Masken, Chemikalien und Schusswaffen gefunden.

Zudem wurde eine Kiste mit Bildern von Mädchen im Alter von vier und fünf Jahren entdeckt. Darin befanden sich außerdem Kinderkleidung, mehr als 75 Kinderbadeanzüge, Spielzeug und Kinderfahrräder (der Verdächtige selbst hat keine Kinder).

Darüber hinaus wurde eine Festplatte mit Bildern sichergestellt, welche die Ermittler weiterhin geheim halten.

In dem Grab seines toten Hundes fand man eine Brieftasche mit sechs USB-Sticks und zwei Speicherkarten, die höchst beunruhigendes und verstörendes Material enthielten.

Großangelegte Suchaktion Die Suchaktion soll laut BILD auf Initiative des BKA stattfinden, dabei soll die portugiesische Polizei mit den deutschen Kollegen zusammenarbeiten. Es ist der erste große Einsatz in Portugal seit 2023. Das Suchgebiet liegt zwischen dem Ocean Club, aus dem das Mädchen 2007 verschwunden ist, und einer Villa, in der der Hauptverdächtige zum Tatzeitpunkt lebte.

Explizite Chats und Zeugenaussage Des Weiteren konnten Skype-Chats nachgewiesen werden, in welchen Christian B. explizite Vergewaltigungsfantasien mit Kleinkindern beschrieben habe. Unter anderem schrieb er, er wolle "etwas Kleines einfangen und es tagelang benutzen" oder "Ich werde eine Menge Filme machen ... Ich werde genau dokumentieren, wie sie gequält wird." Der Hauptverdächtige soll vor Jahren einem Bekannten auf einem Musikfestival gestanden haben, dass er etwas mit dem Verschwinden von Madeleine McCann zu tun hat. "Maddie hat nicht einmal geschrien", soll der Christian B. gesagt haben. 2008 gab der Bekannte diese Information laut eigener Aussage an Scotland Yard, den Londoner Polizeibehörden, weiter. Gegenüber der Bild-Zeitung meldete sich der Zeuge 2023 zu Wort und erklärte: "Aber da ist halt nichts passiert. Man hat mich nie wieder zurückgerufen und man hat auch nie den Herrn B. daraufhin festgenommen." 2017 meldete sich der Zeuge erneut bei Scotland Yard, doch dieses Mal wurde dem Hinweis nachgegangen, was letzten Endes zum Prozess führte.

Wann wird Christian B. aus der Haft entlassen? Christian B. hat nun seine siebenjährige Strafe wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin in Praia da Luz – der Ort, an dem auch Madeleine McCann verschwunden ist – abgesessen. Der 48-Jährige hatte einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt.

Reichen die Indizien für einen Haftbefehl? Die Ermittler befürchten, der Verdächtige könne sich nach seiner Freilassung im Ausland absetzen. Die Zeit drängt, um belastbare Beweise vorzulegen, die einen Haftbefehl erwirken (wie etwa DNA-Spuren oder eine Leiche) können. Noch sei dies nicht der Fall, wie Oberstaatsanwalt Wolters gegenüber t-online erklärt: "Wären die Indizien so gut, dass sie reichen würden, hätten wir den Haftbefehl im Fall Maddie längst beantragt." Hinsichtlich des Berichts in der britischen The Sun äußerte sich Wolters folgendermaßen gegenüber News38: "Zu den Spekulationen in den britischen Medien und der 'Bild' äußern wir uns nicht. Wir machen nach wie vor keine Angaben zu den uns in dem Verfahren vorliegenden Beweismitteln."

Ex-Mitbewohner über Christian B.: "Er ist eine tickende Zeitbombe" Thomas H., ein früherer Mitbewohner des Hauptverdächtigen im Fall Madeleine McCann, hat sich nun gegenüber der britischen Zeitung Mirror geäußert und Christian B. als "tickende Zeitbombe" bezeichnet. Mitte der 1990er-Jahre lebte er rund drei Jahre lang mit Christian B. in einer Wohngemeinschaft in Deutschland. In dieser Zeit habe er den heute unter Verdacht stehenden Mann als extrem unberechenbar erlebt.