Das Unglück passierte bereits Ende Februar, als die 28-Jährige mit einigen Begleitern in Wales den Berg Tryfan besteigen wollte. Der Trip begann zunächst ohne Komplikationen, doch an einer Felsformation rutschte sie plötzlich mit der Ferse ab und stürzte 20 Meter in die Tiefe. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und leiteten die Wiederbelebung ein. Die junge Frau starb jedoch noch am Unfallort.