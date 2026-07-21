Wer in sozialen Netzwerken wie X, Instagram oder TikTok regelmäßig unterwegs ist, dem dürfte möglicherweise auch das virale Video eines kuriosen Golfcart-Unfalls begegnet sein. Darin ist zu sehen, wie eine Frau während der Fahrt plötzlich aus dem Wagen auf die Straße fällt. Die Fahrerin stoppt jedoch nicht, sondern springt hinterher. Ein weiteres Problem: Auf der Rückbank sitzen noch zwei weitere Touristen in dem nun führerlosen Gefährt. Was steckt hinter dem Video, das binnen kürzester Zeit international für Aufsehen gesorgt hat?

Video von Golfcart-Unfall geht viral Verbreitet wurde die 13 Sekunden lange Aufnahme unter anderem über den X-Account @pmcafrica. Dort hat das Video inzwischen 16 Millionen Aufrufe gesammelt. Zu sehen sind vier Personen – drei Frauen und ein Mann –, die gemeinsam in einem Golfcart unterwegs sind. Als die Fahrerin scharf nach rechts lenkt, verliert die Beifahrerin das Gleichgewicht und fällt aus dem Fahrzeug. Daraufhin hechtet die Fahrerin unüberlegt aus dem noch fahrenden Golfcart, um ihr zu Hilfe zu kommen.

Fahrerin springt aus fahrendem Golfcart Der Golfcart fährt daraufhin unkontrolliert weiter und prallt schließlich gegen ein Hindernis. Die beiden verbliebenen Insassen auf der Rückbank werden dabei nach vorn geschleudert. Eine Kamera, die offenbar in der Nähe des Rückspiegels am Golfcarts befestigt war, hielt die dramatischen Sekunden fest.

Netz lacht über kuriosen Unfall Der kuriose Unfall wurde auch von zwei der Insassen auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlicht. Das Reel wurde bereits über 67 Millionen Mal aufgerufen. Mehr als 56.000 Menschen haben die dramatischen Szene kommentiert. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer hinterlassen humorvolle Kommentare wie: „Am witzigsten war der Moment, als sich die beiden Personen auf der Rückbank nach vorne umdrehten und plötzlich bemerkten, dass niemand mehr am Steuer saß 😂“ oder „Ich lache seit gestern darüber 😂“.

Gebrochene Schulter, Beinverletzungen und Blutvergiftung Für die Betroffenen ging der Unfall jedoch alles andere als glimpflich aus. Die Beifahrerin, die aus dem Golfcart stürzte, berichtet auf Instagram: „Ich hatte die Fahrerin zu Beginn der Fahrt sogar noch davor gewarnt, keine plötzlichen Lenkbewegungen zu machen – und nur 30 Sekunden später ist genau das passiert. Ich habe derzeit eine gebrochene Schulter und musste operiert werden, wobei mir Titanplatten eingesetzt wurden.“ Weiter schreibt sie, dass der Mann zunächst nur leichte Verletzungen am Bein erlitten habe. Später habe sich die Wunde jedoch entzündet, wodurch er einen septischen Schock entwickelte und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Reisegruppe wollte buddhistischen Tempel besuchen Auch die Frau, die auf der Rückbank saß, verletzte sich an beiden Beinen und konnte in den ersten Tagen nach dem Unfall nicht laufen. „Das Video mag lustig wirken, doch die Verletzungen sind durchaus ernst“, schreibt sie auf Instagram. Ihren Erzählungen zufolge besuchte die Reisegruppe an dem Tag einen buddhistischen Tempel und hatte für den Ausflug ein Golfcart gemietet. Zudem stellt sie klar, dass es sich bei den drei Insassen lediglich um Reisebekanntschaften gehandelt habe.