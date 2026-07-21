Robbie Williams reagiert auf Kokainvorwürfe nach viralem WM-Finale-Video

Ein Video von Robbie Williams, aufgenommen beim WM-Finale 2026, sorgte im Internet für Spekulationen um möglichen Drogenkonsum. Dem britischen Sänger war während eines Live-Interviews bei MagentaTV eine weiße Substanz aus dem Mund auf das Mikrofon gefallen. Der weiße Brösel wurde von Williams entfernt, landete dann aber auf seiner Stirn. Kokain? fragten sich zahlreiche User auf X. Doch der Sänger dementiert.

Robbie Williams: Pfefferminz statt Kokain

Am Montag postete Williams ein humorvolles Video auf Instagram, in dem er erklärte, dass es sich bei der weißen Substanz um ein Pfefferminzbonbon gehandelt habe.

„Ich möchte mich nur für den Gegenstand entschuldigen, der gestern auf mein Mikrofon gefallen ist“, so Williams in dem von ihm veröffentlichten Clip, in dem er mit nacktem Oberkörper im Bett liegt. „Das war höchst unprofessionell.“

„Und die Leute haben sich Sorgen um mich gemacht, aber alles gut, ich hatte ja noch ein paar mehr“, fuhr er lachend fort und streckte die Zunge heraus, um zwei Pfefferminzbonbons zu zeigen. Williams kommentierte das Video mit: „Bin gerade aufgewacht und fühle mich … wie … Pfefferminze.“