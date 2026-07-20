Waschbären sind nicht nur für ihren gestreiften Schwanz und ihre überaus geschickten Pfoten bekannt, sondern auch für ihr süßes und flauschiges Aussehen. Die Raubtiere, die bis zu 16 Jahre alt werden können, halten sich vor allem in Wäldern, bei Flüssen oder Seen auf. Ein Waschbär aus den USA wurde nun zur Internetberühmtheit. Der Grund dafür ist seine spezielle Optik.

Am 14. Juli postete die US-Amerikanerin Kiana Hall ein Video auf TikTok und Instagram, das sie in Seattle, im Bezirk Ballard, aufgenommen hat. In den Aufnahmen sieht man einen Waschbären, der im buckeligen Gang über die Wiese huscht , aber wesentlich kleiner als seine Artgenossen wirkt. „Was sehe ich mir da gerade an“, fragt sich Hall im Video, das auf TikTok 18 Millionen Views gesammelt hat.

„Ich war sehr verwirrt von dem, was ich da sah“, sagte Hall gegenüber Seattle Times. „Ich habe einfach noch nie ein anderes Tier wie dieses gesehen.“ Die 33-Jährige erklärte, dass sie mit ihrem Partner gegen 20:30 Uhr spazieren war, als sie das Tier unter einem Auto entdeckte und zuerst für eine Katze hielt. Hall vermutete aber aufgrund des gestreiften Fells, dass es sich um einen Waschbären handelte. Sie beschloss das Tier „Jimothy“ zu nennen.

Am 16. Juli tauchte ein weiteres Video auf Reddit auf, das Jimothy auf der Veranda eines Bewohners zeigt. Mittlerweile gibt es einen eigenen Subreddit namens „Jimothy The Raccoon“.