Entführter Kater Loki: Polizei findet ihn durch TikTok-Videos

Beamte beschlagnahmten das im November in Köln gestohlene Tier namens "Loki" am Dienstag bei einer 25-Jährigen im 50 Kilometer entfernten Marienheide, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Polizisten übergaben "Loki" anschließend dem "überglücklichen" 63-jährigen rechtmäßigen Besitzer, wie die Beamten weiter mitteilten. Ihren Angaben zufolge hatte die 25-Jährige das entlaufene Tier im November aufgegriffen und einen am Halsband befestigten Ortungsanhänger entfernt. Ihn fand der Besitzer später im Gebüsch an einer Autobahnauffahrt in Köln.