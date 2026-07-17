Ein Vorfall rund um eine Flugverspätung wegen eines dreijährigen Buben, der sich in an Bord weder anschnallen noch beruhigen ließ, hat in den sozialen Medien eine hitzige Debatte ausgelöst.

Flugverspätung, weil Bub sich nicht hinsetzen wollte Eine Passagierin eines Flugs nach Schweden schilderte vor wenigen Tagen auf der Online-Diskussionsplattform Reddit, was sich während der Reise ereignet hatte. „Wir hatten eine Stunde Verspätung, weil sich ein dreijähriges Kind beim Start nicht auf seinem Platz hinsetzen ließ“, erklärte sie. Die Reisenden befanden sich bereits im Flugzeug, das zum Start auf die Rollbahn unterwegs war, als der Bub laut ihren Angaben nicht dazu bewegt werden konnte, sich hinzusetzen.

Eltern und Kind mussten Maschine wieder verlassen Daraufhin habe die Flugbegleiterin den Eltern ein Zeitfenster von zehn Minuten eingeräumt, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen und ihr Kind vorschriftsmäßig anzuschnallen. Andernfalls müsse die Familie die Maschine verlassen. „Nach langem Geschrei“ und mehreren erfolglosen Versuchen hätten die Eltern mit ihrem Sohn schließlich aus Sicherheitsgründen wieder aussteigen müssen.

Passagierin ärgert sich auf Reddit über Vorfall Die Reddit-Nutzerin berichtet, dass die Maschine daraufhin wieder zum Gate zurückkehren musste. Die Familie samt Gepäck sei ausgeladen worden, anschließend habe die Crew noch eine Überprüfung der Gewichtsverteilung durchführen müssen. Danach habe die Maschine auf eine neue Freigabe für den Abflug warten müssen. All diese zusätzlichen Abläufe hätten letztlich zu einer Verspätung von mehr als einer Stunde geführt. „Es ist ein verdammter Freitagabend, wir wollen einfach nur nach Hause, und dieser Bengel und seine unfähigen Eltern sorgen dafür, dass wir zu spät kommen, Leute ihre Anschlüsse verpassen, es zu Verspätungen beim Flugzeug und der Besatzung kommt usw.“, ärgertee sich die Passagierin.

Kinderfreie Flüge? Hitzige Debatte im Netz entfacht „Ich würde ohne Weiteres einen Aufpreis zahlen, um auf Flügen nur für Erwachsene mitzufliegen“, fügte sie hinzu. Vor allem dieser Vorschlag der Nutzerin löste in der Kommentarspalte eine rege Debatte aus, an der sich knapp 600 User beteiligten. Ein Teil der Kommentierenden macht die Eltern für den Vorfall verantwortlich: „Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen, regen mich als Pädagogin tierisch auf“ oder „Das ist kein Problem des Kindes, das ist ein Problem der Eltern“, heißt es da etwa. Andere wiederum zeigen Verständnis für die Situation: „Manchmal ist es eben so. Selbst erfahrene Eltern können ein Kleinkind nicht immer beruhigen“ oder „Was erwartet man in so einer Situation? Das Kind hatte einen Wutanfall, und die Flugbegleiterin gab ihnen zehn Minuten Zeit, sich zu beruhigen. Das gelang ihnen nicht, also mussten sie aussteigen.“ Die Debatte wirft vor allem die Frage auf: Sollte es künftig kinderfreie Flüge geben, ähnlich wie bei Adults-Only-Hotels? „Ich wünschte wirklich, sie würden auch Flüge nur für Erwachsene anbieten“, lautet einer der Kommentare. Ein weiterer User merkt an: „Vor Kurzem hat jemand eine Fluggesellschaft nur für Erwachsene vorgeschlagen, ähnlich wie Virgin Cruise Lines, und ich muss sagen, das klingt herrlich.“