Es ist eine Szene, die eher in einen Katastrophenfilm als in die Realität zu passen scheint, und doch spielte sie sich tatsächlich an Bord eines Passagierflugzeugs ab. Am Freitag, 10. Juli, ereignete sich auf dem Ryanair-Flug FR1879 von Thessaloniki (Griechenland) nach Memmingen (Deutschland) ein folgenschwerer Zwischenfall. Kurz nach dem Start hörten die Passagiere der Boeing 737-800 während des Flugs plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall. Unmittelbar danach zerbrach eine Fensterscheibe auf der rechten Seite auf Triebwerkhöhe der Maschine.

Ryanair-Passagier aus zerbrochenem Fenster gesogen Der 61-jährige Ljubiša Karović, der unmittelbar neben dem beschädigten Fenster saß, wurde infolge des immensen Druckabfalls aus dem Flugzeug gesogen. Eine Augenzeugin schilderte gegenüber dem griechischen Rundfunk ERT die dramatischen Momente: „Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus.“ Seine Ehefrau Svetlana Grković, die direkt neben ihm saß, sowie weitere Mitreisende hielten den Mann minutenlang mit aller Kraft an den Beinen fest und konnten den Verletzten schließlich wieder ins Innere des Flugzeugs ziehen. Gegenüber serbischen Medien hat sie nun über den Überlebenskampf gesprochen.

61-Jähriger wurde schwer verletzt Sauerstoffmasken fielen aus den Kabinendecken herab, während an Bord Panik und Chaos ausbrachen. Der Pilot entschied daraufhin, den Flug abzubrechen, und kehrte laut einer Passagierin zum Abflughafen Thessaloniki zurück. Der 61-Jährige wurde dort bereits mit einem Rettungswagen erwartet und umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde. „Er ist schwer verletzt und steht unter Schock. Seine Hand ist besonders schwer verletzt, und er hat Verbrennungen. Er kann sich nicht verständigen, er kann sich nicht an den ganzen Vorfall erinnern“, berichtet seine Frau im Interview mit dem serbischen Online-Nachrichtenportal Nova.rs.

Ehefrau: „Wenn wir sterben, sterben wir zusammen“ Grković erinnert sich an die dramatischen Sekunden des Unglücks. Ihr Mann und sie hätten sich auf dem Rückflug von ihrem Urlaub befunden und im Flieger gedöst, als sie ein lauter Knall plötzlich aus dem Schlaf riss: „Es war, als ob ein Teil des Triebwerks abgebrochen und gegen das Fenster geprallt wäre, hinter dem mein Mann Ljubiša saß. Zum Glück war er angeschnallt.“ Sie schildert, dass die Hälfte seines Körpers aus der Maschine ragte und sie geistesgegenwärtig seine Beine gepackt habe: „Ich dachte: 'Wenn wir sterben, sterben wir zusammen.' Es war furchtbar.“ Ihr Mann habe dabei mehrmals das Bewusstsein verloren.

Die Angst der Passagiere auf den benachbarten Plätzen sei in diesen Momenten deutlich spürbar gewesen, erinnert sich Grković. Eine Mutter mit ihrem Kind habe neben ihr gesessen und es so fest an sich gedrückt, „dass es fast erstickte“. Ihr Mann, ein serbischer Staatsbürger, befindet sich weiterhin im Krankenhaus und erholt sich von den Folgen des Vorfalls.

Warum ist die Fensterscheibe gebrochen? Gegenüber der dpa bestätigte Ryanair den Vorfall, machte jedoch keine Angaben zur möglichen Ursache. Laut dem griechischen Rundfunk ERT wurden Ermittlungen aufgenommen. Neue Videoaufnahmen deuten darauf hin, dass ein Teil des Triebwerks beschädigt wurde. Griechischen Medienberichten zufolge könnte ein Trümmerteil, das sich aus einem der Triebwerke gelöst hatte, gegen das Kabinenfenster geprallt und dieses beschädigt haben.