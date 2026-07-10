Fenster von Ryanair-Maschine gebrochen: Mann wurde von Mitreisenden festgehalten
Zusammenfassung
- Eine Ryanair-Maschine von Thessaloniki nach Memmingen kehrte kurz nach dem Start nach einem Knall und einer zerbrochenen Fensterscheibe zum Flughafen zurück.
- Mitreisende hielten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier fest und zogen ihn zurück, während in der Kabine Sauerstoffmasken herabfielen.
- Der betroffene Passagier wurde in Thessaloniki ins Krankenhaus gebracht; eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor, Ermittlungen wurden aufgenommen.
Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach Memmingen ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Flughafen zurückgekehrt. Während des Fluges sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, sagte eine Passagierin. Mitreisende hätten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier festgehalten. „Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus“, sagte eine Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT.
Andere Passagiere hätten den Mann zurückziehen können. In der Kabine fielen Sauerstoffmasken herab, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerk zu sehen ist. Der Pilot habe daraufhin den Flug abgebrochen und sei zum Flughafen Thessaloniki zurückgekehrt, berichtete die Passagierin. Der Rückflug habe nach dem Zwischenfall noch etwa 20 Minuten gedauert.
Der Passagier, der neben der beschädigten Scheibe gesessen haben soll, sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Thessaloniki gebracht worden, berichtete der griechische Rundfunk. Den Informationen zufolge stammt der Mann aus Serbien. Eine offizielle Stellungnahme von Ryanair oder den zuständigen Behörden zu dem Vorfall lag zunächst nicht vor. Ermittlungen seien aufgenommen worden, berichtete ERT.
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