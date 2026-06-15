Entschädigung bei verspäteten Flügen bleibt: Was noch geplant ist

Nach jahrelangen Verhandlungen in der EU steht fest: Es bleibt bei den bisherigen Entschädigungszahlungen für verspätete Flugreisen. Reisende haben damit weiterhin ab drei Stunden Verspätung unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Geld.

Gestaffelt nach Flugdistanz beträgt die Entschädigung 250 Euro bei Flügen bis 1.500 Kilometer, 400 Euro bei Entfernungen bis 3.500 Kilometer und 600 Euro bei Langstrecken über 3.500 Kilometer.

Voraussetzung ist stets, dass die Airline die Verspätung zu verschulden hat. Mit der Reform soll zudem klarer festgelegt werden, was als außergewöhnlicher Umstand gilt, bei dem die Fluggesellschaft nicht haftet.