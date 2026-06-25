Zu viele Touristen-Golfcarts: Rom will durchgreifen

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Die Stadt Rom will die Zahl der Golfcarts einschränken, die im historischen Zentrum von Touristen für Stadtrundfahrten gemietet werden. Die offenen, elektrisch betriebenen Fahrzeuge werden vor allem für Touren zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten genutzt. Bewohner und Lokalpolitiker äußern jedoch zunehmend Kritik an dem Angebot. Sie verweisen auf einen deutlichen Anstieg der Fahrzeuge im Stadtzentrum. Die Folge seien Verkehrsbehinderungen, Sicherheitsrisiken sowie eine zusätzliche Belastung durch den Massentourismus. Francesco Rocca, Präsident der Region Latium, zu der auch Rom gehört, kündigt nun Maßnahmen zur Regulierung an. Für die kommende Woche hat er ein Treffen mit Vertretern der Region, der Stadt Rom sowie Tourismusunternehmen und Reiseveranstaltern angekündigt. Ziel sei es, verbindliche Regeln für den Einsatz der Golfcarts zu erarbeiten. Ein generelles Verbot sei nicht vorgesehen, vielmehr gehe es um Vorgaben zu Nutzung, Routenführung und Sanktionen bei Verstößen.

Die Folge seien Verkehrsbehinderungen, Sicherheitsrisiken sowie eine zusätzliche Belastung durch den Massentourismus. Francesco Rocca, Präsident der Region Latium, zu der auch Rom gehört, kündigt nun Maßnahmen zur Regulierung an. Für die kommende Woche hat er ein Treffen mit Vertretern der Region, der Stadt Rom sowie Tourismusunternehmen und Reiseveranstaltern angekündigt. Ziel sei es, verbindliche Regeln für den Einsatz der Golfcarts zu erarbeiten. Ein generelles Verbot sei nicht vorgesehen, vielmehr gehe es um Vorgaben zu Nutzung, Routenführung und Sanktionen bei Verstößen. Gesetz noch vor Jahresende Nach Einschätzung des Regionalpräsidenten könnte ein entsprechendes Gesetz noch vor Jahresende verabschiedet werden, sofern eine Einigung mit allen Beteiligten erzielt wird. Die Umsetzung würde anschließend über Verordnungen der Stadt Rom erfolgen.