Paradepferde in Rom flüchten und richten Chaos an
In Rom sind am späten Freitagabend mehrere Pferde für die geplante Militärparade zum Nationalfeiertag am 2. Juni ausgerissen und über eine stark befahrene Straße galoppiert. Dabei kam es zu Sachschäden und leichten Verletzungen. Zahlreiche Autofahrer riefen wegen der freilaufenden Tiere inmitten des Autoverkehrs die Polizei. Videoaufnahmen zeigten die chaotische Situation.
Pferde sollen durch Feuerwerkskörper in Panik geraten sein
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor Mitternacht auf der stark befahrenen Verkehrsachse Via Cristoforo Colombo, die Rom mit dem Küstengebiet in Ostia verbindet. Die Tiere befanden sich in einem Bereich, in dem sie auf die Militärparade am 2. Juni vorbereitet wurden. Durch Knallgeräusche von Feuerwerkskörpern sollen sie in Panik geraten und auf die Straße geflüchtet sein.
Zwei Verletzte
Die Verkehrsachse musste gesperrt werden. Ein Teil der Pferde konnte im Verlauf des Einsatzes wieder eingefangen werden, mindestens ein Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Schwerere Verletzungen wurden zunächst nicht gemeldet, allerdings erlitten eine Polizistin sowie eine Angehörige der Kavallerieeinheit Prellungen. Die Carabinieri und die Stadtpolizei haben Ermittlungen aufgenommen. Am 2. Juni wird der 80. Jahrestag der Gründung der italienischen Republik begangen.
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