Paradepferde in Rom flüchten und richten Chaos an

In Rom sind am späten Freitagabend mehrere Pferde für die geplante Militärparade zum Nationalfeiertag am 2. Juni ausgerissen und über eine stark befahrene Straße galoppiert. Dabei kam es zu Sachschäden und leichten Verletzungen. Zahlreiche Autofahrer riefen wegen der freilaufenden Tiere inmitten des Autoverkehrs die Polizei. Videoaufnahmen zeigten die chaotische Situation.

Pferde sollen durch Feuerwerkskörper in Panik geraten sein Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor Mitternacht auf der stark befahrenen Verkehrsachse Via Cristoforo Colombo, die Rom mit dem Küstengebiet in Ostia verbindet. Die Tiere befanden sich in einem Bereich, in dem sie auf die Militärparade am 2. Juni vorbereitet wurden. Durch Knallgeräusche von Feuerwerkskörpern sollen sie in Panik geraten und auf die Straße geflüchtet sein.