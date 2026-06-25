Die US-Amerikanerin Sandra Vasquez wurde durch einen kuriosen Vorfall über Nacht zur TikTok-Bekanntheit. Am späten Abend wollte sie noch rasch ein paar Lebensmittel in einem Supermarkt in ihrer Nähe besorgen. Was sie dabei nicht wusste: Das Geschäft hatte bereits geschlossen. Unabsichtlich löste sie bei ihrem Einkauf den Alarm aus und setzte damit einen Polizeieinsatz in Gang. Das Erlebnis hielt Vasquez auf Kamera fest und teilte die Aufnahmen anschließend in den sozialen Medien.

Frau betritt bereits geschlossenen Supermarkt und kauft ein Sichtlich aufgelöst, zugleich aber auch mit einem gewissen Schmunzeln angesichts der skurrilen Situation, sitzt die US-Amerikanerin in ihrem Auto auf dem Parkplatz vor einer Filiale des Discounters Dollar General. „Ich bin gerade in einen Dollar-General-Supermarkt eingebrochen. Die Polizei ist inzwischen vor Ort“, berichtet sie in ihrem Video. Die meisten Standorte der Kette haben bis 22 Uhr geöffnet. Davon ging auch Vasquez aus, als sie das Geschäft um 21:45 Uhr betrat. Doch ausgerechnet diese Filiale hatte bereits um 21 Uhr geschlossen. Da weder die Eingangstür versperrt war noch die Beleuchtung im Verkaufsraum ausgeschaltet worden war, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht.

Plötzlich Alarm ausgelöst: Frau verständigt Polizei Vasquez berichtet, dass ihr die Gänge dann doch zunehmend ungewöhnlich ruhig und dunkel vorkamen. „Irgendwie unheimlich hier drinnen“, dachte sie sich und teilte ihre Eindrücke in mehreren Snapchat-Storys direkt aus dem Geschäft. Das gedimmte Licht erklärte sich die US-Amerikanerin damit, dass es kurz vor Ladenschluss war und die letzten (nicht vorhandenen) Kunden auf diese Weise zum Verlassen des Supermarkts bewegt werden sollen.

Daher setzte Vasquez ihren Einkauf unbeirrt fort und ging in Richtung Kassa. Als sie dort ihre Waren ablegte, ertönte plötzlich ein lauter Alarm. Erst in diesem Moment wurde ihr schlagartig bewusst, dass hier etwas nicht stimmte. Verängstigt und erschrocken ließ sie die Lebensmittel daraufhin liegen, lief sie nach draußen und verständigte die Polizei, um den Vorfall zu melden.

„Einbruch“ in Supermarkt auf TikTok dokumentiert Vasquez erklärte in ihrem TikTok-Video, dass sie die Situation so rasch wie möglich aufklären wollte. „Ich blieb vor Ort, bis die Polizei eintraf, weil ich den Beamten erklären wollte, dass ich keine Kriminelle bin.“ Gegenüber dem US-Magazin People schilderte sie zudem, die Beamten hätten „professionell und verständnisvoll“ reagiert und das Missverständnis schnell erkannt. „Sie fanden es sogar ziemlich amüsant“, erinnerte sie sich. „Was für ein ereignisreicher Abend!“, resümiert die US-Amerikanerin in ihrem TikTok-Repost mit dem augenzwinkernden Titel „Begleitet mich bei meinem ersten Verbrechen“. Auch dieser Beitrag ging mit mehr als 2,3 Millionen Aufrufen viral. Der vermeintliche „Einbruch“ hatte sich allerdings bereits vor einigen Monaten ereignet und blieb glücklicherweise ohne rechtliche Folgen.